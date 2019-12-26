Артистка студії "Квартал 95", Тетяна Песик, відзначає день народження

Про це дівчина повідомила на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Артистка опублікувала яскраве фото в піджаку, під яким виднілося голе тіло.

Макіяж підкреслив привабливість зірки, він був зроблений з акцентом на блакитні очі. Доповнило образ каре, а завершили - аксесуари.

За три години пост зірки зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів. В основному користувачі мережі вітали Таню з днем народження.

"✨✨✨З Днем Варення!✨✨✨💐🎂🎁🎉🎉🎉", "Красуня! З Днем Народження", "Вітаємо", "З днем народження, дуже класна і красива леді )", "Вітаю Вас!!🎉🎉🎉🎂🎈🎁", "Вітаю з Днем Народження 👏🤗", "Вітаю Вас!!🎉🎉🎉🎂🎈🎁", "Красива жінка що ще додати😉💐💐", "Вітаю з днем народження", "Ти що батьківський піджак накинула?", "Дорога, я тебе вітаю Ти красуня🥰🥳🥳🥳🥳🥳", "... коли тобі сумно посміхайся , посмішка тобі до лиця 😘😘😘😘", "Ооо щастя здоров'я ... всього най-най) і хоч би Володька тебе не позорив...", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, красуня з «Квартал 95» з'явилася в оточенні українського чемпіона з боксу Олександра Усика і заінтригувала мережу.

«Швидше за все, Сашко Усик не бачив наш минулий пост. Але якби бачив, то зацінив би тактику ведення бою Таньки», - йдеться в повідомленні.

Фото в Instagram Тетяни викликало бурхливу реакцію користувачів.

Раніше повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Таня Песик опублікувала пост, в якому позує в негліже.

Зірка лягла в ліжко поруч з великою сирою рибою.

Таня дивиться вдалину, комусь посміхаючись.

"Пані вляглася і чекає новий сезон Таньки і Володьки. Вже сьогодні 11 листопада на телеканалі # тет - Коли вранці прокинулася і подивилася на нього тверезими очима. Як вам Володька?", - підписала артистка.

За чотири години пост артистки зібрав понад 16 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо також, що Тетяна Песик знайома багатьом українцям, як учасниця скетчкому «Танька і Володька», славилася своїми довгими прямим волоссям, то влітку вона несподівано вирішила змінити імідж і підстриглася.

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