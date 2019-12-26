Колишня солістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва міркувала про шанс на прощення

Зірка з'явилася в яскравому блискучому платті з глибоким декольте, пише Рoliteka.net. Прикрашали зірку вишукані сережки, а також укладка "хвилями".

Легкий макіяж і промениста усмішка дозволили милуватися співачкою.

"Сенс Нового року — отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є. ClaireMorgan", - написала Джанабаєва.

За годину пост зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Краса 😍 наша улюблена щастя сили Духу", "Виняткова краса🌹", "Золоті слова. Успіхів Вам в Новому році!", "Богиня краси! 💋👍❤️😍🔥😚💘💖", "Буде те, що буде. Приймайте що виходить. Я.🦉📜🚀", "Шикарна🔥", "Навіщо Ви зробили губи? У Вас все було чудово", "Альбиночко красотуля дай бог вам всіх благ...", "Альбиночко, дуже правильні слова!!! Але я думаю, що у Вас і так все добре!", "Правильні і такі потрібні слова 💜", "А коли вийде альбом? Новий рік скоро!", "принцессса", "Красуня💕", "Прекрасна богиня", "Альбіна ти просто космос 🚀 👌💕💕", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, днями Джанабаєва позувала в «повній бойовій готовності» у чудовому блакитному вбранні, з-під якого виглядає біла кофточка.

«Збиралася на зйомку Незвичайного Новорічного вогника, зробивши акцент на губах. А якому мейку ви надаєте перевагу?», - написала вона.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Раніше повідомлялося, що Джанабаєва з Валерієм Меладзе зараз, схоже, переживають творчий, як виконавці і особистий, як пара – підйоми.

Останнім часом пара записала спільний хіт, часто виступає з його презентацією, показується разом на публіці – такі позитивні настрої відбиваються і на зовнішності артистки Джанабаєвої і на її сольній творчості.

Так, на новому опублікованому відео зірка на яскравому тлі спецефектів виступила в чорному вбранні з горизонтальною лінією декольте, яке вигідно підкреслив струнку фігуру співачки.

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Як повідомляла Politeka, Джанабаєва посварила мережу новим фото з Меладзе: "Він вас не любить, плаче на концерті!"

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