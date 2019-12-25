Фотограф і експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк не боялася показати себе без макіяжу в мережі

Про це пише Politeka, з посиланням на Instagram телеведучої.

На представленому фото Плакидюк фотографує сама себе в дзеркалі. Очевидно, що дівчина тільки прокинулася, так як на ній немає ні грама косметики. Крім того, вона позує оголеною, лише злегка прикрившись простирадлом.

У комментрариях підписники вже встигли залишити свої відгуки, зазначивши, що Соня виглядає без макіяжу молодше своїх років.

«Без косметики, виглядаєш молодше 💕», «Ваууууууу така красива без макіяжу 😍😍😍», «Ви дуже гарна», «Ви від природи така руденька ?», «Чудова 💫♥️», - пишуть у соцмережах.

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Про зміни в особистому житті телеведуча і модель Вікторія Маремуха поділилася на сторінках соцмереж.

зокрема дівчина оприлюднила кільце і серію фотографій, зроблених з її коханим французом Луї.

Відомо, що обранець телеведучої бізнесмен і йому 34 роки. Пара познайомилася в Києві на вечірці спільного друга.

Судячи з зазначеної геолокаціі, заручини відбулися в центрі Парижа.

Звернемо увагу, що поспішили привітати пару такі провідні як Лілія Ребрик та Олександр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасія Задорожна та учасниці проекту "Супермодель по-українськи".

А ведуча Леся Нікітюк, запитала у Маремухи, хто буде головною тамадою на весіллі:

«Увііііііі! вітаю!!! Хто веде весілля?, - написала Леся.

Інші фолловери також привітали молодих з такою важливою подією, а також захопилися обручкою Вікторії.

Нагадаємо, що Зірка "Топ-модель по-українськи" влаштувала гарячі ігри з дівчиною: "Що ви робите?"

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