Трагедія сталася рано вранці 24 грудня у місті Ошава провінції Онтаріо в Канаді

Як передає Politeka.net з посиланням на місцеве видання cp24, близько трьох годин ранку в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на перетині Simcoe Street North і Britannia Avenue. Очевидці заявили про пораненого.

По приїзді на місце правоохоронці виявили чоловіка, який був вже мертвий через численні вогнепальні поранення. Ним виявився 24-річний музикант, реп-виконавець Ягуар Стюарт, відомий під сценічним псевдонімом, як Bvlly.

Поліцейські обнесли стрічками докази, помічені біля червоного седана Mazda 3, припаркованого на проїжджій частині таунхауса в цьому районі. Слідчі заблокували ділянку дороги, щоб провести розслідування. Інформація про підозрюваного поки не оприлюднюється.

За словами очевидця, під час стрілянини він знаходився в своєму гаражі і чув сім пострілів.

Раніше ми повідомляли, раптово померла зірка серіалу "Друзі". Так, не стало 72-річної Еллі Вілліс, автора відомої пісні, що звучить на заставці серіалу. Композитор померла ввечері 24 грудня - у неї зупинилося серце.

Еллі Вілліс народилася в 1947 році в Детройті, США. Її називали "королевою кітчу". Композитор, режисер, продюсер, оператор і актриса – мультиартистка запам'ятається своєю оригінальною манерою поведінки і творчості.

Також ми писали, різко погіршився стан здоров'я 86-річної актриси театру і кіно Галини Волчек.

Народну артистку СРСР госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Для підтримки життя жінку ввели в стан медикаментозну кому. Вона перестала дихати самостійно після ускладнень двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз вона знаходиться у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

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