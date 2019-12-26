Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним фото з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, днем раніше Регіна розповіла про свою нову подорож і відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А в цей раз показала кадр з того ж відпочинку на Балі, лише в новому вбранні і з щасливою усмішкою на обличчі.

«Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору подарунків на НГ, мені хочеться, щоб це були знакові, символічні, практичні і універсальні речі, щоб радували тіло і душу 🙈По-моєму, я нарешті знайшла самий необхідний подарунок - масажний комплект. Корисний масаж у вас завжди під рукою!

та й, до речі, зовсім не обов'язково бігти стрімголов в ТЦ, адже його можна замовити онлайн на сайті PranamatECO.ru з доставкою додому! Ну, а поки ви ще думаєте над подарунками, я побігла ловити нову хвилю на серфі, а потім знову буду відновлюватися на пранамате. 😆», – написала під постом в Instagram Тодоренко.

Шанувальники у свою чергу завалили пост коментарями.

Раніше, крім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! 🐻 🐻🐻 Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляціях, істериках, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: «НЕ ДОВОДИТИ ДО вищепереліченого»,- пише Регіна в мережі і додає, додає чимало – вона опублікувала лонгрид у своєму мікро-блозі, про «формулі щасливого батька»:

«…Як тільки я знайшла формулу вирішення цієї складної математичної задачі, все заграло новими фарбами. Формула - власний приклад! Необхідно завжди звертатися до витоків. Раніше ми не говорили, а лише показували, ілюстрували свої думки наскальними малюнками. Ось і зараз, як мені здається, ефективніше прохання підкріпити дією. Ми пробуємо, Майкл віддзеркалює) Так, на все це потрібні час, сили і ЛЮБОВ 💓»

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