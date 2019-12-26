Відома українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала нове фото, під яким поставили цікаве питання

На опублікованому в своєму Instagram фото ведуча постає в красивій сукні, з ретельно зробленою зачіскою і в яскравому макіяжі, про це повідомляє Politeka.net.

Позаду зірки "декораціями" слугують величні хмарочоси. Здається. що Ольга спеціально підібрала такий одяг - вона ніби зливається з будівлями позаду. Втім, на підтверження таких думок вказує і вираз обличчя зірки. Воно ніби кам'яне.

Але Ольга Фреймут не була б Ольгою Фреймут, якби несла цьому світові тільки красу. Головний посил посту ведуча задала своїм коментарем поруч з фото: " Яка цитата з моїх книг подобається вам найбільше?

Пишіть. Мені цікаво!". Таким чином, Оля вирішила перевірити начитаність своїх підписників.

Коментарі від прихильників творчості Фреймут полилися рікою: " Успіх завжди ручної роботи 🔥😍 ", " Бути жінкою-це бути чоловіком, але ніколи цього не показувати🔥 ", " Я вперто обираюся у дороге та модне,у мене такий оберіг, щоб всякі недочоловвки у стоптаних черевиках і підтягнутих до пупця майтках оминали лісами-городами🔥 ", " «Якщо в світі все безглуздо, – сказала Аліса, – що заважає вигадати якийсь сенс?».... А ні це не ваша книга ", " «Людина-це документ, який підробляти не можна»❤️ ", " Сумнів завжди означає «Ні»🔥 ", Якщо є якісь гроші – не тримайте їх на банківських рахунках або не віддавайте ще кудись: купіть свою мрію. Навіть якщо страшно.❤️😍🙌 ".

Раніше повідомлялося, що телеведуча Ольга Фреймут проінспектувала дорогий столичний ресторан морепродуктів.

Результатами вона поділилася з підписниками в Instagram.

За її словами, вечеря в цьому закладі «вимагає не тільки фінансової, але і морального загартування, оскільки тут діє невидимий фільтр гостей".

Зіркова гостя звернула увагу на інтер'єр ресторану.

«Просторий зал розділений довгою вітриною з морепродуктів, я подумала, що було б добре водити сюди школярів на екскурсії», - розповіла вона.

Нагадаємо, Фреймут попала в гучний скандал-за «косячка» у ефірі на ТБ: «Це шлак і дно».

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів.

Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою.