Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко показала нові фотографії з відпочинку

На фото Тодоренко в червоному легкому платті в горошок. На першому знімку Регіна розвернулася спиною і підкинула капелюх вгору і підняла сукню, на другому одяг вітром задуло так, що майже засвітило п'яту точку, а на третьому - знаменитість вже дивиться в кадр і притримує сукню. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Просто супер", "На всіх прекрасна Регіна Петрівна", "Хіба буває так красиво? У нас дощ туман і скажена сірість", "Як завжди вищий клас", "Другий, однозначно другий! Треба було трохи ще відкрити!".

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним фото з відпочинку.

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі і важливому відпочинку. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А в цей раз показала кадр з того ж відпочинку на Балі, лише в новому вбранні і з щасливою усмішкою на обличчі.

Повідомлялося, що 34-річний російський співак Влад Топалов приголомшив домашнім фото з 29-річною дружиною, української телеведучої Регіною Тодоренко.

опалів поділився свіжим знімком, на якому його дружина спить, сховавшись ковдрою, а він сидить поруч з нею зі "звіриним" виразом невдоволення на обличчі. Топалов підняв руки вгору, неначе хоче вдарити чимось дружину, а вона поклала на його ногу руку - мовляв, заспокойся. Судячи з підпису до забавного знімку, співак ніяк не може розбудити Регіну, тому й злиться. Він поцікавився у шанувальників, а як у них йдуть справи з бажанням "прибити" чоловіка або дружину.

Нагадаємо, Тодоренко на відпочинку розійшлася і засвітила головну гордість без одягу

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