Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним фото з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорож і відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А в цей раз показала кадр з того ж відпочинку на Балі, лише в новому вбранні і з щасливою усмішкою на обличчі.

Сама вона пройшлася по узбережжю в темному купальнику, поверх якого був надітий легкий наряд червоного відтінку.

Раніше вона також розповіла про свій успіх:

«Вчили вас батьки радіти за інших? А ви вчите своїх дітей радіти чужим перемогам і досягненням? Історія: нещодавно під одним зі своїх інтерв'ю виявила коментар «як же бісить вічний позитив цієї вискочки Регіни» і , якщо чесно, жахнулася.😱

тобто дратує, коли у іншого все добре?????? Серйозно???? Як же важко цій людині в суспільстві, адже її не навчили з-радості, а батьки своїм прикладом нав'язали заздрість , 😩заздрість, засуджуючи інших за їх досягнення( у цієї дівчини теж коли з'являться діти, а , можливо, вони вже є. А адже вони стануть заручниками ідентичного виховання і будуть ненавидіти тих, у кого позитивне мислення, у кого багато чого виходить. І ця озлобленість буде наростати кожен день , як сніжний ком», – пише Регіна під постом.

Раніше, крім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! 🐻 🐻🐻 Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляціях, істериках, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: «НЕ ДОВОДИТИ ДО вищепереліченого»,- пише Регіна в мережі і додає, додає чимало – вона опублікувала лонгрид у своєму мікро-блозі, про «формулі щасливого батька».

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