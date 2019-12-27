Співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі

Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі, вихваляючись фігурою в жовтому шовковому платті.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту.

«Тін, тебе скоро вітром уносить буде, припиняй худнути)», «Тіна, вистачить худнути.........», «така худа,ти коли відпочиваєш ?», «що за котик ? 😻», «Який погляд 😍😍😍», «Як завжди)) досконалість і витонченість», «вдивлятися в глибину твоїх очей-одне з найулюбленіших моїх занять💔🤤», «як же люблю фотографії крупним планом😻», «З Різдвом, З Новим Роком! 🎄❤️ 🦄 Тіна Кароль!», «Які очі😍», «Божественно красива👏💖», «Тіна.... вистачить худнути.......», «Ваууу у, шикарна 😘😘😘», «Королеваааа, як з Діснеївського мультика💛», – пишуть користувачі.

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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