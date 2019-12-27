Відома українська співачка Міша Романова, яка раніше виступала в групі ВІА Гра, похвалилася шикарною фігурою в мережі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

У своєму мікроблозі 29-річна Романова показала досить спокусливий знімок, зроблений під час інтерв'ю. На ньому дівчина сидить на дивані в ультракороткій сукні, представивши на огляд стрункі довгі ноги. Ідеальні зачіска і макіяж доповнили образ Міши.

«Друзі, зважилася на дуже відверте інтерв'ю для програми "Ходять Чутки", - написала співачка.

Фанати не залишилися байдужі і вже встигли залишити кілька захоплених відгуків.

Раніше ми повідомляли, співачка поділилася фото з цього ж салону, але в іншому плаття - не такому, класичному, як вище, а рожевим і пишним. Ніби ожила сама Мерилін Монро - спекотна блондинка неймовірно сильно на неї схожа в цьому образі. Так, Міша постала в плаття малинового відтінку з пишною спідницею. Співачка нагнулася вперед і знизала плечима, ніби трохи ніяковіє.

"Кажуть, що під Новий рік відбуваються дива й збуваються всі найзаповітніші і світлі мрії. І знаєте, я в це вірю, щиро вірю. B кожній дівчині є Попелюшка, яка мріє жити в казці, бути найкрасивішою, самою бажаною і найпрекраснішою😊", - підписала знімок Романова.

Також ми розповідали, співачка налякала шанувальників, виклавши в "сториз" кадри, де вона в танцювальній студії тримається за бік - "селезінка лопнула" - підписала артистка. З'ясувалося, що вона танцювала разом з тренером, проте, мабуть, організм вимагає терміново відпочити, не витримавши шаленого ритму. У співачки різко закололо в боці, тому вона і "скрючилась".

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