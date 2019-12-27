Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним кадром з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом. Сама зірка вийшла тільки з води - мокре волосся артистки зав'язані в косичку, а сама вона посміхається дитині.

«Звідки береться ця божевільна любов????????? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. Я з тих дівчат , які люблять екстрим, люблять ризикувати життям, підкорювати гори 🏔 і опускатися на дно океану так глибоко, де мало хто бував, люблю працювати цілодобово: сьогодні знімати рекламну кампанію в Італії, а через 12 годин вже бути на Балиии ловити хвилю 🏄‍♀️.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? Як? Я дуже боялася , що перестану бути активною , що динаміка моїх пересувань моментально знизиться, що доведеться жертвувати улюбленою роботою , яка приносить дохід, боялася, що доведеться надовго залишати малюка на бабусь, Нянь і тд, АЛЕ!!!!!!!!

Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах (про подорожі з малюком розповім трохи пізніше більш детально) , встигли «потягати тигра за хвіст» на сафарі, зловити хвилю з мамою на Балі, з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – зробила висновок Регіна.

Раніше, крім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = краще, що трапилося в моєму житті! 🐻 🐻🐻 Зараз читаю главу про дитячі примхи, маніпуляціях, істериках, і як з ними справлятися. Відповідь дуже проста: «НЕ ДОВОДИТИ ДО вищепереліченого»,- пише Регіна в мережі і додає, додає чимало – вона опублікувала лонгрид у своєму мікро-блозі, про «формулі щасливого батька».

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