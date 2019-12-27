Відома українська співачка Гайтана поділилася новими фото з виступу на сцені

На знімку знаменитість стоїть біля мікрофона в чорному з блискітками сукні. Можна помітити, що співачка забула про білизну. На знімку Гайтана посміхається і можна припустити, що артистка щаслива. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку виконавиці.

"А ви чекаєте на диво?", - підписала фото Гайтана.

Фанати встигли залишити кілька сотень лайків і коментарі під фото:

"Не те слово. Але якщо чекати, то його не станеться.", "Так", "Дуже чекаю, З наступаючим. "Схожа чимось на Тіну Тернер", "Красива. Частіше б по радіо чути і бачити по ТБ".

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана поділилася новими фото з пишною зачіскою.

На фото виконавиця стоїть біля стійки мікрофона і закрила очі. Навколо конфетті, а Гайтана демонструє свою ідеальну фігуру у вечірній сукні.

"Відчуйте свято", - написала виконавиця.

Фото встигло зібрати більше сотні лайків за годину. Коментарі фанати написати не встигли.

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Відома українська співачка Гайтана порадувала шанувальників яскравим відвертим кадром.

останнім часом Гайтана стала все частіше публікувати відверті знімки в мережі.

Так на новому опублікованому зіркою фото, вона красується в чудовому вбранні і з модною укладанням. На Гайтані схоже, що блискучий комбінезон, її волосся пишно прибраний - на голові артистки видніється безліч грайливих кучеряшек.

Поза, яку співачка взяла, щоб "завпечатлисться" на пам'ять - дуже відверта. Артистка нахилилася вперед при глибокому декольте свого вбрання і таким чином засвітила, що називається, зайве.

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