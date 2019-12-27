Артистка трохи засвітила груди на фото, але це ще не все...

Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва постала перед публікою в яскравому стильному вбранні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Цього разу Альбіна Джанабаєва постала в чудовому вбранні – вся в паетках, хутрі і навіть з пір'ям на голові – артистка виглядала дуже ефектно. Вбрання знаменитості було у темних тонах – синій і чорний кольори переважали, крім іншого, шанувальники звернули увагу на глибокий V-подібний виріз в зоні декольте сукні, яка була на співачці.

Фани екс-ВІА Гри не втомлюються обсипати знаменитість компліментами – пишуть, в основному, дивуючись, як жінці вдається виглядати так молодо і свіжо, а також не обходять повз тему відносин Джанабаєвої та Валерія Меладзе. На думку шанувальників пари, цей союз на користь обом артистам.

Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала свою підтягнуту фігуру і подарувала шанувальникам практично новорічний настрій.

Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. На нових фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу:

«Ні, не в тіні, в сяйві ялинок, іграшок, знімальних софітів!) назнімали краси, - будемо радувати вас скоро…», - підписала артистка знімок.

На зйомках артистка була в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, наряд вигідно підкреслив груди артиски - останні, навіть трохи "визирали" з-під V-образного декольте.

Шанувальники засипали екс-ВІА Гру безліччю компліментів:

«Мила Ви ❤!!!»

«Вау, красуня»

«Шалено красивий костюм і образ в цілому!!)»

«Альбіна, яка ви тонка людина 🌹»

«...Мені вже сняться сни з Вами 😂😃»

«Вогонь»

Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.

Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.

Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.

На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.

Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.