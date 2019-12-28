61-річну зірку Голлівуду Шерон Стоун помітили в салоні краси

Фотографії оприлюднило видання Daily Mail.

Актриса була у спортивному одязі, крізь який просвічувалися груди і без косметики на обличчі. На голові вона зав'язала недбалий пучок, а на ногах у неї були шльопанці.

Звернемо увагу, що коли фотографи стали знімати, 61-річну актрису це анітрохи не збентежило, Вона весело посміхалася і продовжувала робити косметичні процедури.

Раніше ми писали, днями голлівудська актриса Шерон Стоун вперше з'явилася зі своїм 19-річним сином Роаном на світському заході. На цю подію звернули увагу майже всі західні таблоїди. Актриса в супроводі сина з'явилася на церемонії нагородження Harper Bazaar Awards. Торжество пройшло в Мадриді.

Варто відзначити, 61-річна Шерон Стоун стала обличчям обкладинки цього видання в цьому році.

Під час світського виходу актриса була одягнена в чорний брючний костюм, який є трендовим в цьому сезоні. Здавалося б класичний і непоказний наряд видався все ж екстравагантним завдяки масивному прикраси на плечі, яке нагадувало великий білий квітка з тканини. Образ Шерон Стоун завершила взуттям на високих підборах і елегантною зачіскою.

Захоплення в учасників церемонії Harper Bazaar Awards викликав однак не образ актриси, а той, у чиєму супроводі вона прийшла на захід. Вперше Шерон Стоун постала перед публікою зі своїм 19-річним сином Роаном. Хлопчика актриса усиновила в 2000 році, коли ще була в шлюбі з Філом Бронштейном. Крім цього, Шерон Стоун виховує 14-річного Лейрда Воно і 13-річного Куїнна Келлі.

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