Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед дзеркалом, пише Politeka.

Артистка вирішила показати суботній ранок, блиснувши фігурою в незвичайному вигляді. Справа в тому, що Леся опублікувала в Сторі фото, на якому позувала в одному лише ліфчику і шкіряних штанях. Волосся при цьому зірки розпущені, а на обличчі помітний «Instagram-фільтр собачки».

Оскільки кадри був представлений саме в розділі Сторі, шанувальники не змогли його прокоментувати.

Також зірка показала курйозний випадок, що стався під час зйомок «Хто проти блондинок?». Так, артистка вирішила зняти велосипедки з-під червоного міні-сукні. Однак, щось пішло не так і мікрофон, причеплений до її спині, звалився прямо з сукні. При цьому він прослизнув по спині зірки з-під внутрішньої сторони сукні, тому навіть помічник не зміг його сховати.

Леся не розгубилася і посвітила п'ятою точкою з мікрофоном перед блондинками, насмешив тим самим всіх дівчат і співведучою – Андре Тана.

До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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