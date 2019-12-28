Деніел Редкліфф, відомий актор, здобув світову знаменитість завдяки ролі Рона Візлі, може зіграти в новому фільмі Marvel

Актор повернувся до "магічним картинам". Деніел отримав роль у майбутньому фільмі від студії Marvel. Про це пише Знай.иа.

30-річний актор тепер будуть частиною всесвіту супергероїв. Відзначено, що Деніел буде грати роль нового супергероя в стрічці "Місячний лицар", вихід якої планують на "Дісней +". Над проектом працюватиме Marvel Studios. Нова картина поповнить список стрічок п'ятої фази всесвіту.

За сюжетом, Місячний лицар - це екс-агент ЦРУ, який має хорошу бойову підготовку і володіє астральним зором. Персонаж має швидку регенерацію, що йому і дає статус супергероя. Але він відчуває, що у нього проблеми з психікою. Зйомки пройдуть у Великій Британії, а прем'єра запланована на кінець 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Деніел Редкліфф заступився за Меган Маркл в її боротьбі з жовтою пресою.

Зірка "Гаррі Поттера" в інтерв'ю популярному журналу зізнався, що дуже співчуває Меган Маркл, якою доводиться мати справу з "усіма силами британських ЗМІ".

Деніел Редкліфф заявив : "Я розумію, що їй доводиться мати справу з усіма силами британських ЗМІ. Я завжди думав, що їх відносини з Гаррі були милими. Я говорив: "Якщо вона згодна брати участь у цій божевільній життя, вона повинна дійсно любити принца". Це повне божевілля".

Повідомлялося, що зірка «Гаррі Поттера» налякав фанатів новим чином.

Ймовірно, Деніел Редкліфф, що зіграв роль Гаррі Поттера, теж нудьгує по поттеріані.

Нещодавно в свій instagram він виклав нове фото з закулісся серіалу «Чудотворці», зйомки якого закінчилися буквально на днях.

На фото Редкліфф нагадав одного з друзів Гаррі Поттера, лісника Геґріда.

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