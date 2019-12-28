Переможці «Х-фактора», популярного в Україні пісенного шоу, пішли різними стопах – деякі навіть виїхали з країни

Про це розповідає «СТБ».

Так, переможець першого сезону конкурсу Олексій Кузнєцов отримав перемогу 19 років тому. У 2013 році він навіть співав Гімн України під час відкритого тренування нашої збірної на Євро. Однак взимку цього року чоловік виїхав з країни в США. Там він підкорює серця американської публіки.

А ось другий переможець конкурсу – Віктор Романченко, примудрився не тільки продовжити займатися музикою, а й заспівати з легендарною групою Queen і Адамом Ламбертом. У 2018 році він випустив кліп на пісню «Болю не буде».

У третьому сезоні «Х-фактора» переможницею стала Аіда Ніколайчук. Вона пробувала свої сили у другому сезоні, але «не зрослося». А після тріумфу вона продовжила займатися творчістю і все-таки знайшла своє покликання. Зараз дівчина дає концерти, знімає кліпи і записує хіти.

Олександр Порядинський – переможець четвертого «Х-фактора», вже тоді, в юному віці, з розумом розподілив грошовий приз. Половину грошей він віддав батькам, а другу половину вклав у свій розвиток. Зараз він займається гастролями, з якими об'їздив половину України. Крім того, в липні Порядинський випустив кліп на пісню «Поцілунок».

У п'ятому сезоні конкурсу переможцем став Дмитро Бабак. Він зняв кліп на пісню «Одна» і пробував свої сили в якості композитора. У 2018 році подавав заявку на участь в Євробаченні.

MELOVIN, переможець шостого»Х-фактора», зумів пройти Нацвідбір на Євробачення і відправився представляти Україну в 2016 році. Незважаючи на фіаско, на батьківщині його зустріли віддані фанати. Зараз він гастролює України і розвивається як музикант.

В наступному сезоні «Х-фактора» перемогу здобув Севак Ханагян. Він став популярним співаком не тільки в Україні, але і в рідній Вірменії. У 2018 році він представив свою останню на "Євробаченні" з піснею «Qami», з якою зайняв 15 місце.

А от переможець восьмого сезону «Х-фактора» Міша Панчишин замість призу в один мільйон гривень вирішив отримати професійну підтримку від «СТБ» на аналогічну суму: запис кліпу та ротацію на радіо. Зараз молода людина виступає і знімає кліпу.

В останньому сезоні конкурсу перемогу здобули хлопці з ZBSband, більш відомі як «Веселий компот». Зараз вони створюють музику, співпрацюють з Настею Каменських і грають у театрі.

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