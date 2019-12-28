Екс-солістка групи «Серебро» показалася у прозорій білизні
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.
Так на новому опублікованому фото зірка красується в світлій стильній білизні, вона при цьому трохи прикрилася ковдрою. Артистка грайливо вказує пальцем ніби на того, хто дивиться на фото - прямо в об'єктив камери і хитро примружується.
На знімку чітко видно її груди через просвічуючий бра, волосся красуня-співачка розпустила і на фото зображена практично без макіяжу.
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Шанувальники пишуть на адресу Molly всякі приємності:
"Красуня"
"Спокуслива, прям приваблива"
"Вогонь"
Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами.
На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".
Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.
Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.
Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.
Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.