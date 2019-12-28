Старший онук примадонни російської естради Алли Пугачової, як відомо, не так давно одружився і нечасто, але все ж тішить шанувальників новими особистими кадрами з коханою

Обраницею сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова Микити стала модель Олена Краснова. Остання подражнила публіку особистими кадрами зі своїм зірковим чоловіком.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на нових опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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