Телеведуча Регіна Тодоренко здивувала своїх шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Так, напередодні Нового року Регіна Тодоренко зі своїм чоловіком Владом Топаловим постали перед фанатами в нових образах.

Співак вбрався у костюм Діда Мороза, надівши блакитну шубу, накладну бороду. Регіна Тодоренко, в свою чергу, обрала для себе більш сучасний образ Снігуроньки – вона одягла бірюзове плаття до підлоги.

Але користувачі в соціальних мережах звернули увагу не на зовнішній вигляд зірок, а на поведінку телеведучої Регіни Тодоренко.

Справа в тому, що популярна телеведуча і співачка ненав'язливо вирішила взяти свого коханого за інтимне місце, викликавши масу питань у Instagram.

"Регіна, що з обличчям?", "Сподіваюся, птах щастя клюнула мене. А куди тягнеться рука?", "Регіна, що з головою? Або з фотошопом перестаралася?", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Регіна Тодоренко в безглуздому вбранні показала, чим займається напередодні новорічної ночі. У своєму новому пості українська зірка поділилася думками, що для неї означає Новий рік, а також розповіла про сімейні традиції, які шанують її близькі.

«До Нового Року залишилися лічені дні. Обожнюю це час, в повітрі розвивається якась особлива магія. Для мене НГ - особливе свято і дуже сімейний, до якого я завжди ретельно готуюся. У нас є сімейна традиція, ми завжди разом ставимо ялинку і прикрашають її. Окрема тема - це подарунки.», - написала вона.

Тодоренко зізналася, що більше всього на світі любить отримувати подарунки, а дарувати.

«Я завжди приділяю цьому багато часу, вкладаючи в це всю свою любов, щоб порадувати своїх рідних і близьких», - зазначила телеведуча.

Також ми розповідали про те, що Регіна Тодоренко розповіла про своєму новому подорожі. На новому фото, яке було опубліковано в Instagram, зірка показала фігуру в купальнику. А в цей раз показала кадр з того ж відпочинку на Балі, лише в новому вбранні і з щасливою усмішкою на обличчі.

Сама вона пройшлася по узбережжю в темному купальнику, поверх якого був надітий легкий наряд червоного відтінку.

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