Примадонна російської естради Алла Пугачова дуже важко переживає смерть Галини Волчек

70-річна артистка не поїхала на прощання з близькою подругою в московський театр «Современник» через те, що у неї різко погіршилося здоров'я, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Замість неї на громадянську панахиду прибули чоловік Пугачової Максим Галкін з братом, донька Христіна Орбакайте і колишній чоловік Філіп Кіркоров. Виступаючи перед присутніми, Галкін повідомив, що у дружини сильно піднявся тиск, і вона «не може фізично перебувати тут».

Він також подякував Волчек за багаторічну дружбу і те, що вона була фактично бабусею для його і Пугачової дітей.

Як відомо, співачка залишила у соцмережі запис з приводу смерті подруги.

«Велика, рідна, близька! Важко змиритися з тим, що не побачимо тебе більше, не почуємо твій голос і сміх. Нехай наша любов буде з тобою на шляху до Господа», – написала вона в Instagram.

Дружба двох легенд російської культури тривала 30 років. Познайомилися вони випадково під час гастролей Пугачової в Сочі. В одному зі своїх інтерв'ю Примадонна розповідала, що Галина Волчек часто приходила на її концерти і сиділа в перших рядах. Іноді під час концертів вона навіть плакала від емоцій, що переповнювали її , а Алла Борисівна називала подібний прояв почуттів найвищою оцінкою її творчості.

Максим Галкін також тужить за померлою подругою їх родини. Він поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому зображені вони з Аллою Борисівною, Крістіна Орбакайте і, звичайно ж, Волчек.

Раніше повідомлялося, що народну артистку СРСР Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже без свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Галина Волчек перестала дихати самостійно через ускладнення в результаті двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Свої співчуття з приводу смерті художнього керівника "Современника" висловили безліч діячів культури РФ і представників влади.

Нагадаємо, смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плакали за лаштунками.

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