Відома актриса Анастасія Заворотнюк пережила нещасну любов, яку досі не може забути

Актриса продовжує боротьбу з раком головного мозку, лікарі прогнозують, що вона проведе в лікарні ще кілька тижнів. Тим часом численні шанувальники зірки намагаються підтримати її і підбадьорити.

У мережі фанати зірки серіалу "Моя прекрасна няня" публікують архівні фото з нею та Дідом Морозом.

Крім того, російський журналіст поділився спогадом, коли у костюмі цього казкового персонажа привітав Анастасію з родиною зі святами. А сама актриса поділилася з ним зізнанням про свою першу любов.

За словами журналіста Олега Перанова, близько одинадцяти років тому під час свят актриса розговорилася в розмові з ним. Вона розповіла про свої амурні переживання, зазначивши, що була дуже нещасною.

"Це сталося років у п'ять-шість. Я зустріла його в ТЮЗі. Там поставили спектакль "Ромео і Джульєтта". Головну жіночу роль грала мама, а Ромео - артист Юрій Мінєєв", - розповіла Анастасія.

Актриса зізналася, що одразу закохалася в партнера матері по сцені. Перед виставою Мінєєв частенько садовив її собі на плечі, і юна Заворотнюк міцно тримала артиста за руки, вважаючи, що він належить тільки їй.

"А я мучилася ревнощами, тому що там він цілувався з Джульєттою!", - розповідала Заворотнюк.

Так, вона приревнувала свого обранця до власної мами - Валентини Борисівни.

"Почувши, як мама на сцені вимовляє: "Прийди, святий, любляча ніч. Прийди і приведи до мене Ромео", - я розлютилася і вкусила Юру за ключицю! Він закричав так, що в залі було чути. Але Юра через хвилину вийшов на сцену, зіграв", - згадала Заворотнюк.

Вона також додала, що за свою витівку отримала "покарання", адже Мінєєв більше не носив її на плечах.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав всю правду