Українська телеведуча Ольга Фреймут відправилася на відпочинок в Абу-Дабі (ОАЕ)

Зірка опублікувала кілька фото з місця, пише Рoliteka.net.

На знімках, крім самої Ольги, відображена її донька Злата. Судячи з геолокації фото були зроблені в місцевому луврі.

На одному з кадрів Фреймут позує в брюках, демонструючи довгі стрункі ніжки. Також на Ользі блузка з глибоким декольте. Завершують її образ різні аксесуари і красиві босоніжки. Виглядає теледіва розкішно, аж погляд не відвести.

Майже за годину пост Фреймут отримав понад 2000 лайків і лише декілька коментарів.

"Ви дуже красива", "Ви дуже чарівна і без макіяжу", "Аааа, яка краса", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на інших фото в ОАЕ Ольга Фреймут грається зі своїми дітьми, зокрема - показала молодшого сина і чоловіка, але, правда, зі спини.

На відпочинку малюк пограв в сніжки, але зі штучного снігу, а зі старшою дочкою Златою Ольга каталася на мега-популярних американських гірках.

Шанувальники відзначили, що Ольга виглядає щасливою, але схудлою, і їй не завадило б трохи поправитися.

Раніше ми писали, що ведуча предстала в красивому платті, з акуратною зачіскою і в яскравому макіяжі.

Позаду зірки "декораціями" служать величні хмарочоси. Здається, що Ольга спеціально підібрала такий одяг - вона ніби зливається з будівлями позаду. Втім, на підтвердження таких думок вказує і вираз обличчя зірки. Воно ніби кам'яне.

Нагадаємо також, що Фреймут поповнила ряди відпочиваючих зірок і поспішила поділитися зі своїми шанувальниками приємним моментом.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча попозувала в білосніжному одязі в обнімку зі своїм чоловіком Володимиром Локотко на тлі красивого морського пейзажу.

Раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут розмістила фото, на якому постала в 12-річному віці.

37-річна зірка показала знімок в розділі сториз в мікроблозі Instagram.

На ньому майбутня зірка зображена з короткою стрижкою, в намисті і в вишиванці. Вигляд у Олі серйозний.

"Мені 12", - підписала кадр телеведуча.

Нагадаємо, Фреймут попала в гучний скандал-за «косячка» у ефірі на ТБ: «Це шлак і дно».

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів.

Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою.