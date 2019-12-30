Популярна українська телеведуча Олена Філонова похвалилася апетитними формами в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на кадрах ведуча позує в абсолютно прозорому вбранні, під яким красується елегантне білизна. А на інших знімками Філонова танцює все в тому ж елегантному вбранні прямо в ресторані.

Звернемо увагу, що українці не змогли висловити свою думку про апетитних формах дівчини. Знімки вона розмістила в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська ведуча Олена Філонова підкорила мережу елегантним танець на пілоні, виставивши напоказ апетитні форми.

Знімками дівчина поділилася в Instagram.

«А ми вчимо новий танець. Поки не виходить. Але я його зроблю! Карявенько, важко, але! Я не здамся. Цей танець доведу до ідеалу, ну за своїми можливостями», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео Філонова демонструє свої вміння, танцюючи на пілоні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ленчик, молодець!», «ось це богиня!», «з Вашою фігурою дуже красиво виходить», «Все прекрасно,все чудово», «вау, справжня кішечка», «молодець», «Прогин хороший», «Дивитися одне задоволення», - пишуть вони.

До цього ми писали, що телеведучу Олену Филонову побили на весіллі харківського чиновника Максима Мусєєва і ведучою Єви Субботіної. Відео інциденту опублікували на YouTube.

На кадрах Філонова розповідає, як їй зробив зауваження чоловік, за те що вона нібито штовхнула його супутницю. «Я звернулася до дівчини і запитала, чи це правда. Вона сказала, що все гаразд і її ніхто не штовхав. Але чоловік почав вести себе неадекватно», — стверджує ведуча.

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