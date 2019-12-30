Російська актриса Христина Асмус раніше знялася у відвертих сценах в одному з кіно-проектів, через якийсь час після скандалу з приводу - артистка потрапила в лікарню, а після - з'явилася на публіці в страхітливому вигляді
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси. Так на нових опублікованих кадрах, Асмус разом зі своїм зірковим чоловіком - коміком Гаріком Харламовим - брали участь в промо до нового фільму артиста. Христина з'явилася на фото і після, відео, в пачці балерини - з-під пачки виднілася спідня білизна артистки, і до невпізнання зіпсованим макіяжем обличчям - артистці "приліпили" величезний, ніби зламаний ніс, під очима намалювали страхітливі чорні кола.
Гарік вийшов в образі "мужичка з 70-х" - не зрозумій хіпі він, або хто - в будь-якому випадку, його розріз на сорочці до пупа і демонстрація волохатих грудей і навіть живота - публіку просто шокувала.
Безумовно, комусь, як це і планувалося артистами, образи здалися смішними, як і фільм Гаріка, комусь-зовсім ні.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.
Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:
«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.
Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.
Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.
Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.
На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».
Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.
«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.
Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».
Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото
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