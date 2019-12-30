Христина Асмус була фігуранткою гучного кіношного скандалу, через якийсь час - дівчина потрапила в лікарню...

Російська актриса Христина Асмус раніше знялася у відвертих сценах в одному з кіно-проектів, через якийсь час після скандалу з приводу - артистка потрапила в лікарню, а після - з'явилася на публіці в страхітливому вигляді

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси. Так на нових опублікованих кадрах, Асмус разом зі своїм зірковим чоловіком - коміком Гаріком Харламовим - брали участь в промо до нового фільму артиста. Христина з'явилася на фото і після, відео, в пачці балерини - з-під пачки виднілася спідня білизна артистки, і до невпізнання зіпсованим макіяжем обличчям - артистці "приліпили" величезний, ніби зламаний ніс, під очима намалювали страхітливі чорні кола.

Гарік вийшов в образі "мужичка з 70-х" - не зрозумій хіпі він, або хто - в будь-якому випадку, його розріз на сорочці до пупа і демонстрація волохатих грудей і навіть живота - публіку просто шокувала.

Безумовно, комусь, як це і планувалося артистами, образи здалися смішними, як і фільм Гаріка, комусь-зовсім ні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

Раніше ми писали про те, що в мережу-інтернет злили еротичну сцену за участю відомої російської актриси Христини Асмус.

На днях на просторах інтернету з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з дружиною знаменитого шоумена Гаріка Харламова Христиною Асмус з фільму під назвою «Текст».

Скандальне відео вже встигло наробити чимало галасу своїми відвертими і провокаційними сценами і користувачі мережі порівняли його з порнографією.

«Якщо мене запитають, дивилася я порно, то я відповім, що мої передплатники теж… Скільки заплатили Асмус?» — прокоментували відео.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото

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