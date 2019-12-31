Екс прима-балерина Великого театру Анастасія Заворотнюк розповіла, як провела 2019 рік

Як передає Politeka.net, про це зірка розповіла в ефірі одного з російських телеканалів.

За її словами, 2019-ий рік подарував їй справжню любов.

«Він дав мені справжні стосунки. Я дуже цим дорожу. Мені вдалося зберегти ці стосунки потай. Той чоловік, який поруч зі мною, — він цього гідний», — зізналася колишня прима-балерина.

Як розповідає Анастасія Волочкова, через нового коханця вона була змушена "переселити" 14-річну дочку і відправити її до отця Ігоря Вдовіна.

«Дочка не схвалила мого бойфренда. Якщо чесно, Аріша жодного не схвалила. Вона завжди ревнувала мене до будь-якій людині, хто з'являвся поруч зі мною. Я думаю, що така історія стосується багатьох людей, тому що діти хочуть, щоб батьки належали тільки їм», пояснила нюанси колишня балерина.

Намагаючись виправдатися Анастасія Волочкова також заявила, що її дочка потребувала уваги рідного батька, якого вона раніше бачила тільки по святах.

«Я попросила Ігоря, щоб він приділив час дочки. Зараз у неї перехідний вік. А до цього моменту батько Аріші бачив її раз у на півроку протягом семи років. Я дала доньці можливість пожити у батька на канікулах, їй сподобалось», - підсумувала Волочкова в ефірі російського телеканалу.

Раніше ми повідомляли про те, що зірка Анастасія Волочкова вже встигла зробити кілька публікацій з відпочинку у своєму Instagram.

На одному зі знімків Анастасія позувала біля води під час заходу сонця. Волочкова наділу яскравий купальник - трикутниками, нижню частину свого тіла вона затулила хусткою. Волочкова взула капці з квітами. А завершили образ різні прикраси.

Волосся балерини мокрі, видомо, артистка тільки недавно вийшла з води. Настя підняла руку і витончено зігнулась.

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