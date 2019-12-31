Відома українська співачка Аліна Гросу показала знімки з новорічній фотосесії

На першому фото Аліна стоїть біля ялинки у чорній сукні з відкритими плечима. На другому знімку Аліна вже позує в кріслі і дивиться в камеру, можна розглянути декольте вражаючих розмірів. Третє фото схоже на друге, але узятий інший план, і можна розглянути повністю крісло, а також з'явилися декорації на тлі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Дуже красива", "Чарівна", "Вишукана", "А чому новорічне плаття чорне? В тренді біле і срібло", "Дуже красива дівчина", "Чарівна", "Лялечка", "Як завжди, шикарна".

Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка, яка переїхала в Росію, Аліна Гросу з'явилася в розкішному платті і розповіла історію, пов'язану з ним.

артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Так, вона здивувала спокусливим нарядом: чорно-білою сукнею з ефектною зоною декольте. Ідеальні укладання і яскравий макіяж доповнили чудовий образ.

За словами Аліни, плаття - не нове, дівчина вирішила "дати йому другий шанс" і не прогадала. Красуня розповіла, як успішно виступила в нього під час одного з боїв, і похвалилася, що її побачили близько 60 мільйонів глядачів по всьому світу.

Повідомлялося, що Гросу в шкірі показала людини, який «вивів її в люди».

«Посвіжіла» Аліна Гросу та сама виглядає чудово і, що несподівано, скромно і стильно, і свою маму-красуню показала публіці.

«Сьогодні день народження у мого самого близького, рідного, самого доброго і самого цілеспрямованого в світі людини❤❤❤ моя кохана, люба матусю!!!», – пише артистка під знімком і додає, що її найрідніша людина колись обов'язково буде пишатися нею.

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