43-річна балерина та світська левиця Анастасія Волочкова вирішила провести Новий рік у Таїланді, куди і махнула в гордій самоті

Жінка постійно публікує в Instagram фото і відео, показуючи, яка вона щаслива й успішна, передає Politeka.

Зазвичай Волочкова відпочиває на Мальдівах, але цього разу вирішила зрадити своїй традиції і спробувати інші курорти. При цьому в задоволенні публікувати відверті фото в мікроскопічних бікіні вона не змогла собівідмовити.

Балерина опублікувала знімок, на якому лежить на березі океану. Кадр демонструє п'яту точку артистки і м'язисті від постійних репетицій ноги.

«Коли можна полетіти і просто радіти і любити», – вона підписала знімок.

У свою чергу користувачі традиційно розійшлися в коментарях, більшість з яких схвальними не назвеш. Особливу увагу вони приділили сідницям Насті, які вважають абсолютно непривабливими.

«Господи, знову ж***. Як не зайдеш – вічно принади Волочкової в інстаграмі... балерина хренова. Ви уявляєте, щоб Майя Плісецька показала ж***?», «Жилава бабеха», «Ж*** пласка, хоч би не позорилась або в спортзал сходила», «Ось ВОНО - самотність. Не дай Боже!!!», «Тюленя викинуло на берег...», «Бажаю вам у новому році зрозуміти, що важливіше за дочку в житті немає нічого, налагодити з нею відносини і стати мамою, поки ще не пізно, подумайте, що у неї в душі, згадайте про неї, дівчинка гарна ж, прокиньтеся!!!!», – пишуть в коментарях.

Раніше Волочкова опублікувала відео з Таїланду, в якому звернулася до підписників "з любов'ю", а також вчергове похвалилася розкішним життям.

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