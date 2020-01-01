49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік російської співачки Наташі Корольової, показав, як робить зарядку в костюмі Діда Мороза

Як передає Politeka.net, артист поділився відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). Глушко, відомий під сценічним псевдонімом Тарзан, любить епатувати публіку і, звичайно, просто присідати зі штангою - для нього було б надто буденно. Тому зірка вирішила зробити це в костюмі казкового новорічного персонажа, надягнутому на практично голе тіло, не рахуючи, звичайно, трусів.

"Всім привіт, я - 2020-й, збираюся йти по планеті великими впевненими кроками. І щоб це зробити, потрібно мати сильні ноги. Отже, новорічний присед...", - говорить в кадрі артист, в потім безцеремонно задер "халат" і показав не тільки м'язи на ногах.

"Фізкультпривіт від Діда Мороза!😁😃", - підписав ролик Тарзан.

Коментуючі не змогли стримати свого захвату, правда, деякі зазначили, що Глушко вже застарий для таких трюків.

"Вау, так чекала моменту, коли халат задереться 😂👍" - "так він вже старенький нічого там цікавого 😂"

"Які там ноги!! Я тільки на те, що труселя обтягують втупилася🤣"

"Сергій, ви гардину від штори піднімаєте?)"

"Класний дідусь такий😂🎄🎅🏻З Наступаючим Сергій❄️❄️❄️Всіх благ вам і вашій чудовій родині🍾🍾🍾"

"Ви шорти одягайте, щоб не витріщалися куди не треба. Ви ж ноги показуєте."

"Красава🔥👍з похмелюги мабуть😂"

Раніше ми повідомляли, Сергій Глушко "пошалив" з молодою красунею, поки Наташа не бачила. Так, Тарзан показав у своєму instagram ролик-анонс інтерв'ю на радіо. У студію він заявився в напівголому вигляді, підійшов ззаду до ведучої і обняв її за плечі. Дівчина не змогла приховати збентеження.

"⭐️ Гість програми "Ближче до зірок" актор, співак, танцюрист, спортсмен і артист широкого профілю - як він сам себе називає - Сергій Глушко. Про те, чому Тарзан не захотів продовжувати кар'єру військового? Які життєві установки допомагають йому бути в прекрасній фізичній і духовній формі? І чому Сергій Глушко вважає, що стриптиз - це не роздягання?", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.