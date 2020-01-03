Тіна Кароль поцікавилася, «як справи» у її фанів

Співачка здивувала яскравим виступом і запитала у своїх підписників, як у них проходять свята. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-публікацію.

Так на нових опублікованих кадрах, Тіна Кароль з'явилася перед публікою в повітряному вбранні бузкового кольору – артистка-красуня, більш того, вразила шанувальників і всіх присутніх у залі запальним в танцем з шоу-балетом:

"Як проходять Ваші свята", - запитала артистка в підписі до відео.

Артистка чудово рухалася на сцені, що не зовсім в її стилі – зазвичай Кароль – це лірична героїня, спокійна, що повільно рухається на сцені.

Під час своїх витончених і різких в один і той же час рухів, платтячко артистки так майоріло, що вона встигла блиснути своїми стрункими ніжками і навіть стегнами.

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Так на новому опублікованому фото, артистка тримає в руках ялинкова прикраса і красується в смарагдовому сукня з вирізом в районі її плеча. Червона помада, класична укладання «хвиля» і промениста усмішка – Тіна Кароль, як зазвичай, у всеозброєнні.

Тіна Кароль частенько останнім часом радує фанатів відвертими фотографіями і виходами на сцену. Так, зокрема, напередодні Нового року вона заспівала свій хіт "Іди на життя" на Вечорі прем'єр з Катею Осадчою.

Повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Спочатку Кароль вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон. Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які були з'єднані за сюжетом. Кадри зі свого виступу артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

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