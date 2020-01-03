Тина Кароль поинтересовалась, «как дела» у ее фанов

Певица удивила ярким выступлением и спросила у своих подписчиков, как проходят их праздники. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикацию.

Так на новых опубликованных кадрах, Тина Кароль предстала перед публикой в воздушном наряде сиреневого цвета – артистка-красавица, более того, поразила поклонников и всех присутствующих в зале зажигательным танцем с шоу-балетом:

"Как проходят Ваши праздники", - спросила артистка в подписи к видео.

Артистка прекрасно двигалась на сцене, что не совсем в ее стиле – обычно Кароль – это лирическая героиня, спокойная и медленно движущаяся на сцене.

Во время своих изящных и резких в одно и то же время движений, платьице артистки так развевалось, что она успела сверкнуть своими стройными ножками и даже бедрами.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль показалась в привлекающем внимание виде.

Так на новом опубликованном фото, артистка держит в руках елочное украшение и красуется в изумрудном платье с вырезом в районе ее плеча. Алая помада, классическая укладка «волна» и лучезарная улыбка – Тина Кароль, как обычно, во всеоружии.

Тина Кароль частенько, в последнее время, радует фанатов откровенными фотографиями и выходами на сцену. Так, в частности, канун Нового года она спела свой хит "Иди на жизнь" на Вечере премьер с Катей Осадчей.

Сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

В этот раз артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора». Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сначала Кароль вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон. Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету. Кадры со своего выступления артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Кароль в горячем образе разорвала сцену Х-Фактора

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