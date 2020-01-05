В мережу просочилася фото, на якому епатажна балерина Анастасія Волочкова позує разом з чоловіком на відпочинку в Таїланді

Як пише Politeka.net, примітний кадр оприлюднив Телеграм-канал "Немалахов".

Відомо, що зараз російська танцівниця розслабляється в Таїланді і досить часто публікує фото своїх пригод.

На новому знімку балерина забралася на край басейну, одягнувши у відрядний купальник і витягнулася на тлі світанку, а недалеко від Волочкової позує також чоловік в сімейних трусах.

"А ось і наречений Насті Волочкової, якого вона приховувала більше року. Веселий такий чувачок, бадьорий. У балерини без фотошопу всі стегна в целюліті", – затверджують в телеграм-каналі.

Звернемо увагу, що Анастасія досить вибірково в супутниках життя і навряд чи погодилася б провести час з неналежним кавалером, проте все можливо.

Раніше балерину відобразили тільки в одному бікіні на краю басейну, а груди вона прикрила руками.



Своїм провокаційним відео вона викликала шквал критики в свій бік, але були й ті, хто оцінив голі купання балерини.

Також Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши при цьому бурхливу реакцію в мережі.

«Елітні вілли! Дорогі друзі, для відпочинку я завжди, звичайно, вибираю кращі місця.😊 На запитання багатьох про оренду нових вілл у цьому елітному комплексі, я відповім. На жаль, орендувати їх не можна. Можливо тільки купити.🤷‍♀️ Вілл всього сім. Трьох і чотирьох-спальневі», – розповідає Волочкова під новим відео. Як і очікувалося, користувачі Instagram завалили пост коментарями

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