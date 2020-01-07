Відома українська співачка Аліна Гросу показала свою красу під ялинкою

На фото Аліна в мереживній сукні і білих чоботях. На першому кадрі Гросу сидить на підвіконні, на другому - стоїть біля ялинки і тримає іграшку, на третьому - тримає волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Різдвом, дорогі мої!!! Божого благословення, добра, спокою, любові, радості, здоров'я і миру вашому дому!

Нехай ваше сімейне вогнище зігріває ваші душі самим ніжним теплом. Будьте щасливі!!!

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Неперевершена", "Красоточка", "Красива", "Божественне плаття) хто автор цієї краси?", "Мені б такий подарунок під ялинку!!!", "Богиня".

Повідомлялося, що чарівна Гросу блиснула своєю гордістю без білизни.

На фото Гросу позує в білій сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що Аліна без білизни. На першому фото Гросу витягла руку і ногу, на другому тримає однією рукою шию, а на третьому - склала руки на нозі.

"Дорогі друзі, 4 грудня я оголосила конкурс на історію з вашого особистого життя, яка вас травмувала... почитавши абсолютно всі ваші відповіді, подумавши і гарненько все зваживши, я зрозуміла, що в такому конкурсі не може перемогти хтось один..ви всі переможці, тому що змогли з гідністю і величезною силою духу пережити свою історію і піти далі", - написала під фото знаменитість.

Повідомлялося, що Гросу спантеличила незвичайним фото в мереживній весільній сукні.

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами.

цього разу Аліна показала в розділі Сторі незвичайний кадр. Так, зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал з днем народження, про що повідомила в Instagram. При цьому артистка представила фото, на якому позувала на тлі логотипу цього телеканалу.

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