Відома українська співачка Аліна Гросу показала свою красу під ялинкою
На фото Аліна в мереживній сукні і білих чоботях. На першому кадрі Гросу сидить на підвіконні, на другому - стоїть біля ялинки і тримає іграшку, на третьому - тримає волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Різдвом, дорогі мої!!! Божого благословення, добра, спокою, любові, радості, здоров'я і миру вашому дому!
Судно з росіянами обстріляли в море: багато жертв, кадри та подробиці трагедії
Погода різко зміниться, люта зима увірвалася в Україну: «Готуйтеся, такого не було давно!»
Кошовий з Кварталу 95 похвалився жаркими розвагами з дружиною: "Я, панамка і живіт"
Фігуриста донька Крутого покрасувалася в одних трусиках: "кращий ракурс"
Нехай ваше сімейне вогнище зігріває ваші душі самим ніжним теплом. Будьте щасливі!!!
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Неперевершена", "Красоточка", "Красива", "Божественне плаття) хто автор цієї краси?", "Мені б такий подарунок під ялинку!!!", "Богиня".
Повідомлялося, що чарівна Гросу блиснула своєю гордістю без білизни.
На фото Гросу позує в білій сукні з відкритими плечима. Можна помітити, що Аліна без білизни. На першому фото Гросу витягла руку і ногу, на другому тримає однією рукою шию, а на третьому - склала руки на нозі.
"Дорогі друзі, 4 грудня я оголосила конкурс на історію з вашого особистого життя, яка вас травмувала... почитавши абсолютно всі ваші відповіді, подумавши і гарненько все зваживши, я зрозуміла, що в такому конкурсі не може перемогти хтось один..ви всі переможці, тому що змогли з гідністю і величезною силою духу пережити свою історію і піти далі", - написала під фото знаменитість.
Повідомлялося, що Гросу спантеличила незвичайним фото в мереживній весільній сукні.
Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами.
цього разу Аліна показала в розділі Сторі незвичайний кадр. Так, зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал з днем народження, про що повідомила в Instagram. При цьому артистка представила фото, на якому позувала на тлі логотипу цього телеканалу.
Нагадаємо, Гросу вразила архівними фото, такий її мало хто пам'ятає
Також Politeka повідомляла, що Гросу вся в білому здивувала новими планами
А ще Politeka писала, що Гросу різко змінила імідж, про відвертих кадрах доведеться забути