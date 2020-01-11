Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) не розлучається зі своїм бінді

Артистка зараз проводить час в Індії, де поставила собі точку між бровами, Рoliteka.net.

Зірка поділилася кількома фотографіями зі своєї відпустки, а нещодавно записала відео-бумеранг. На кадрах Анастасія з'явилася в чорному топі з сіточкою прямо в області грудей.

Дівчина кокетливо подивилася в камеру з-під окулярів, а також мимохіть вихваляючись своїм французьким манікюром.

Кумейко позувала без макіяжу, даючи насолодитися своєю натуральною красою.

В пості дівчина розповідає про бінді, який є знаком благословення і захисту. "Точка" наноситься після ранкового обмивання. Зірці особисто ставлять бінді вранці, кінчиком пальця.

"В Києві буду ходити тільки з бінді", - наприкінці написала артистка.

За чотири години пост дівчини зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

"Ви справжня богиня ранку! Так приємно бачити Вас у стрічці❤️", "Гарні очі", "Руси скаже що Музика кислота)", "Боже ти найкраща", " Нана, це не "Хто зверху" 🤣 Загралася в "дивоглядки"? 😃 До речі, коли Вас запросять? З Вами цей телепроект виблискує 💣💥", "Ого, яка виїмка, прямо в трахею потрапити можна 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко показала, як проводить час з подругою.

Українська знаменитість позувала на пляжі.

Обидві красуні вибрали червоні відрядні купальники, які ідеально підкреслили їх форми. Дівчата раділи хвилях і розважалися, як могли.

"Троянда і тюльпан ❤️❤️ Відмовилися від фільтрів. Інших заборон для нас не існує. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в пості Кумейко.

Публікація зірки зібрала майже 3000 лайків за дві години, а також багато коментарів.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко опублікувала нове пляжне фото, на якому позує в чорному купальнику.

На фото Кумейко тягне жовті мотузки, які прив'язані до дерев'яного судна. Вона прогнулася в спокусливій позі на гарячому піску.

Нагадаємо, экс-Nitita без білизни запалила з подружкою в Парижі

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