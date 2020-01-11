Солістка відомої української групи KAZKA Олександра Зарицька продовжує радувати шанувальників відвертими образами

Відомо, що нещодавно група випустила кліп на пісню "Палала", який зняв режисер Алан Бадоєв, пише Рoliteka.net.

Дотепер зірка публікує знімки в образі з відеороботи. Для зйомок KAZKA вибрала обтягуючу сукню, яка підкреслила її пишні форми. Наряд був ніби подвійний.

Бретельки сукні Олександра спустила, а під ним виднілось щось на зразок майки. Ефект мокрого волосся і пронизливий погляд з розтуленими губами завершували образ у новому кадрі.

Крім того, під вбранням артистки можна було помітити численні татуювання.

"Давай вибирай, з ким тобі рай", - підписала відверте фото Зарицька.

Майже за годину пост Олександри зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Яка гарна", "Шикарна", "На голові жесть звичайно, сорі) а так нічо", "Жінка вогонь 🔥🔥🔥", "ще й борода почала рости?)) Люблю казку, але це занадто в гонитві за хайпом", "Вір у себе, що ти зможеш схуднути. Звичайно якщо ти цього хочеш.", "Шикарна і неймовірна 😍👏", "красива дівчина 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олександра Зарицька радує шанувальників фото зі зйомок.

Так, деякий час тому співачка опублікувала знімок, з'явившись в образі з кліпу - у світлому короткому платті, яке обтянуло її пишну фігуру.

На знімку Зарицька сидить на білому квадраті, а позаду неї прилаштувався актор з кліпу і нагнувся.

Хлопець був напівголим, його штани трохи спустилися в районі тазу.

При цьому Олександра сидить рівно, а її волосся, або мокре, або укладено гелем, спустилося по спині.

Раніше ми писали, що солістка KAZKA опублікувала декілька фотографій бекстейдж зі зйомок відеороботи.

На знімках присутня співачка в наряді, який обтягнув її пишні форми. Також від погляду не приховати глибоке декольте сукні. Солитска "KAZKA" широко посміхається і знаходиться поруч з хлопцем-моделлю під час спілкування з Бадоєвим.

Також були показані і інші люди, що прийняли участь у зйомках.

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