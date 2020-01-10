Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала, як вона готувалася до фотосесії

На кадрах Леоніла знімає спідницю, досить невміло, а після цього йде в чорному боді на сходинки, де її вже фотографують. Образ модель доповнила чорними окулярами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фотографію, яка вийшла в результаті, Леоніла опублікувала днем раніше. А в Сторіс розмістила те, як готувалася до фотосесії.

З-за того, що кадри розмістила Гузь в Сторіс, фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Але сама фотосесія набрала майже 7 тисяч позитивних позначок.

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», вразила новими відвертими знімками.

Так, модель позує в крихітному купальнику, розставивши при цьому ноги. Сама білизна ефективно підкреслює форми Гузь.

Уточнимо, що незважаючи на відсутність підпису до знімка, шанувальники моделі влаштували справжній «бум» у коментарі під знімком.

«Яка чарівна зовнішність. Можна дивитися вічно», «Я міг би проповзти під твоїми ногами», «Красуня», «шик», «як соковито», - пишуть вони.

Повідомлялося, що безсоромна Міс Україна повністю роздяглася на камеру, гарячі кадри.

Новий студійний і, відповідно, професійний кадр вразив шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, ймовірно, дівчина повністю роздягнена і свою оголені груди вона прикрила волоссям, які спадають з плечей.

Також в кадрі видніється коліно манекенниці, видно, що вона в чорних колготках або панчохах. Образ доповнив «помірний» макіяж:

«Доброї ночі)», - підписала Леоніла Гузь фото. Фанати активно відповідали знаменитості.

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