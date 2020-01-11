Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. У розділі Сторі артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.

У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, нестесняясь показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.

При цьому днем раніше Никитюк показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році.

На знімку телеведуча лежить на пляжі. Співробітники курорту влаштували для неї миле пляжне містечко. На піску настил і плетений килимок, а також поруч стоять скриньки, накриті екзотичними фруктами та стравами.

Також зірка з'явилася в милому і природному вигляді. Так, Никитюк опублікувала новий кадр, на якому вона позує в автомобілі. Телезірка сфотографувала себе сама, висунувшись у вікно машини.

"Back to Kyiv. Траса Хмельницький – Київ вже майже суперская… навіть ніде кліп на пісню "Ями" знімати", – пише Леся під новим фото.

Проте фанати в коментарях не погодилися з тим, що дороги хороші, і запропонували телеведучої проїхатися по своїх населених пунктах.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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