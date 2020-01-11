Бразилець Родріго Альвес, більш відомий на телебаченні та на сторінках таблоїдів як "живий Кен" перетворився на барбі

Родріго Альвес раніше вирішив кардинально змінити зовнішність і перетвориться в "живого Кена". Він зробив себе максимально-ідеальним завдяки операціям на які витратив більш півмільйона доларів. Він не відвідував зал, а ідеальне лялькове тіло з кубиками на пресі зробив штучно, з допомогою рук хірурга.

Фотографії до і після операції Альвес розмістив сам у соцмережі Instagram на своїй сторінці, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Мені знадобилося багато мужності, щоб стати трансгендерної жінкою, і я не зміг би зробити це без любові до підтримки моєї дивної родини і друзів. Я дякую вас всіх ❤️ За останні 8 років мого життя я був відомий як людська лялька, «живий кен», але насправді я хотів бути Барбі», – розповів він сам в одному з постів в мікроблозі.

Також в його блозі почали з'являтися фотографії з фотосесій в образі жінки, а також філософські вислови про жіночу красу.

«Краса жінки не в моді особи, але справжня краса жінки відбивається в її душі. Це турбота, яку вона з любов'ю передає пристрасті, яку вона показує. Краса жінки зростає з роками», – такими словами Родріго супроводив знімки з фотосесії з рожевими квітами та в міні-сукню.

Відзначимо, що тепер він називає себе тільки Родді. Також він почав приймати гормони, щоб знайти жіночі форми і голос.

В ході операції йому зробили більш гострі вилиці, більше губи, тонше ніс, а також змінили тіло: додали стегна, талію і зробили груди.

Також раніше повідомлялося, що в мережу потрапили фото голлівудських знаменитостей, зовнішність яких була виправлена пластикою, але, на жаль, невдало.

79-річна Джоселін Вільденштейн не раз вдавалася до допомоги хірурга, витративши на пластичні операції близько 4 мільйонів доларів. А все заради чоловіка, тому що боялася його втратити. У підсумку, він все одно пішов до молодої моделі, а Джоселін почала кар'єру в шоу-бізнесі. Зараз вона часто знімається в шоу, і навіть отримала власний фан-клуб.

Нагадаємо, дівчина зробила кілька операцій, щоб стати Барбі: «залишилося видалити ребра», фото

Як повідомляла Politeka, чоловік став живою «лялькою Барбі»: фото наслідків пластичних операцій

Також Politeka писала, що українська «Барбі» стала актрисою полунички після пластичних операцій: фото 18+