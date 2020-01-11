"Ну нарешті пост про когось, окрім себе коханої"

43-річна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила відео з "морським чудовиськом"

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом з величезною черепахою (щоб подивитися, проскрольте вниз). Новорічні канікули балерина проводить в Таїланді, де і стала очевидцем небаченого видовища. Величезна рептилія, відклавши яйця в піску на березі, прямувала назад в океан. Навколо тварини зібралися здивовані перехожі з телефонами, в тому числі і Волочкова. На щастя, черепасі ніхто не завадив і вона успішно дісталася до води.

Настя пригадала, як на неї колись напав такий "звір", коли вона відпочивала в Туреччині. За її словами, черепаха так сильно вкусила її за коліно, що боліло кілька років.

"Ось таке диво з'явилося на нашому пляжі...🙈 Ця черепаха виплила з океану, відклала на пляжі 120 яєць і побрела назад у свою стихію.. А кілька років тому в Туреччині черепаха розміром в два рази більше в море дуже сильно вкусила мене за коліно... 🙉 Це була серйозна травма і два роки я відчувала біль.. 😔 Це диво начебто нешкідливе.. Але теж... велике..🙊 ", - написала артистка в соцмережі.

Користувачі мережі не змогли пройти повз цієї вражаючої історії. В коментарях люди співчували Насті, але більшість все ж - черепасі. Балерині деякі також радили зробити шпагат верхи на "чудовиську".

"Якщо б я відклала 120 яєць, а мене хтось фоткав або чіпав - загризла б насмерть 🤣. Післяпологова депресія вона така 😉😆"

"Я її боюся"

"Фу,яке страшне диво"

"Ну нарешті-то пост про когось, окрім себе коханої"

"Неймовірне видовище,вам пощастило)"

"А та черепаха , яка вкусила Настю , напевно отруїлася і померла ... Шкода черепашку ... 😭"

"Круто зробити шпагат верхи 😉"

Раніше ми повідомляли, Волочкова часто стає об'єктом для насмішок і "грушею" для хейтерів в мережі. Чи не кожен пост артистки в Instagram викликає бурю у її ненависників. Чого тільки варті коментарі про шпагат Волочкової.

Артистка вирішила в черговий раз дати відсіч і прокоментувала у соцмережі випади проти неї.

"Дорогі мої, хотіла вам сказати, що все, що ви про мене думаєте, говорите... вигадуєте..-до мене насправді не відноситься", - написала Настя.

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