Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала ідеальні ноги в жаркій позі

Артистка під час йоги виконала стійку на голові, пише Рoliteka.net.

Зірка поділилася свіжими фотографіями зі свого відпустки. Так, на одному вона займається йогою в леопардовому костюмі для спорту, який складається з вузьких спідниць і топа. Зірка розвела ноги, стоячи в арці на руках. Фото вийшло досить відвертим і ефектним, що і відзначили в коментарях шанувальники творчості Кумейко.

«Боже, яка тигриця», «Хороша геометрія)», «Яка кішечка», «Приголомшливо... 😄 Нана, можна відповідь на одне питання?! На цій планеті 🌍 є місце, де Киценька 🐆 не робила розтяжку?», «Пора створити нову групу, Ноги вгору 🤘👍🗽🤗💎», «Крутяк», «Цікаве приручити можливо цю кішечку ?)))», – пишуть в соцмережі.

На іншому фото DJ NANA постала вже в одязі, а саме в тонкій прозорій білій сорочці і чорній спідниці в горошок. Вона позує прямо, тримаючись за дужку окулярів.

«Максимально ділова 😎», – вона підписала знімок.

«Зараз один телефон впаде», – відзначили користувачі мережі.

Так, на обличчі Анастасії красується точка між бровами, бінді, який є знаком благословення і захисту. "Точка" наноситься після ранкового обмивання. Зірці особисто ставлять бінді вранці, кінчиком пальця.

"В Києві буду ходити тільки з бінді", - наприкінці написала артистка.

За чотири години пост дівчини зібрав понад 3500 лайків та коментарів.

Нагадаємо, раніше Анастасія Кумейко показала фото в обіймах своєї подруги. Анастасія в цей раз обійшлася одним купальником, як і інша дівчина, яка доповнила свій образ очками. Співачка відпочиває в Індії і можна побачити, що вона повністю задоволена відпусткою. Між брів на ній красується червона точка, яку часто називають "третім оком".

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