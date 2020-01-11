18-річна американська співачка Біллі Айліш показала, як відпочиває на Гаваях з подружкою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відвертими кадрами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Дівчина тільки в грудні 2019 відзначила 18-річчя - і тепер шанувальники з ще більш пильною увагою очікують від неї гарячих витівок. Так, Біллі без краплі збентеження показала, як вона стоїть під струменем води, закинувши голову назад і закривши очі від задоволення. Зірка посвітила пружними принадами, одягненими в купальник.

На іншому знімку вона вже з подружкою, обидві в бікіні. Біллі викликала справжній переполох в мережі: природа щедро наділила її красою, і, очевидно, артистка, що підорослішала, відчуває в собі цю силу.

Також Айліш показала, як вони з дівчатками стрибають з тарзанки на озері і весело хлюпочуться у воді.

Крім того вона привернула увагу шанувальників відео, в якому обіймає подругу. Вони купаються в штучному ставку зовсім поруч з готелем, оточеному валунами і зеленню, що створюють затишок і інтимність. Біллі підпливла до подруги зі спини і ніжно обняла її, поклавши голову на плече.

Менш ніж за добу кадри з Гаваїв лайкнули більше 10 мільйонів чоловік. В цілому, у Айлиш близько 48 мільйонів фоловерів в Instagram.

Раніше ми повідомляли, Біллі Айліш обчистили прямо під час концерту в Техасі. Знаменитість спустилася зі сцени, щоб бути ближче до фанатів, а коли піднялася назад, виявила, що на її пальці немає кільця.

Юна виконавиця тут же повідомила, що її обікрали. Натовпи людей моментально перейнялися співчуттям до біди артистки і почали скандувати "віддай кільце назад". Однак, щасливий злодій, мабуть, задоволений своєю "операцією", вирішив не повертати співачці прикрасу. Тоді Біллі попросила злочинця берегти її обручку.

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