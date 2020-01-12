Відомий український актор театру і кіно Станіслав Боклан 12 січня відзначає 60-річний ювілей

Про це пише Politeka.net.

Так відомо, що закінчивши школу Станіслав, традиційно для тих часів – початок 70-х, пішов працювати на завод і про творчу кар'єру навіть не думав, проте пізніше, його волею випадку занесло вступати в театральний вуз – пішов за компанію з другом.

Боклан актор Київського академічного Молодого театру з 1994 року. В його активі десятки ролей, також він відомий по роботі в кіно і на ТБ. Популярність до артиста прийшла завдяки ролі прем'єр-міністра України Юрія Чуйко в серіалі «Слуга народу» - динамічний сюжет і робота пліч-о-пліч з Володимиром Зеленським дали свої плоди.

Дебют у кіно –«Тарас Шевченко. Заповіт», відомі роботи: фільм «Американський блюз», «Поводир»; серіали «Папік», «Кровна помста», «Кріпосна», раніше – «Як гартувалася сталь», «Право на захист», «Слід перевертня», «Лялька» та інші. Після 2014 року від роботи в РФ Боклан відмовився. В кінці 2017 року став членом журі шоу «Ліга сміху».

Одружений Станіслав Боклан на Наталі Кльоніной, у неї на той час, коли артисти зустрілися і зав'язалися стосунки, вже була дитина – син Кирило. У пари є спільна дочка Марія.

Класичний типаж, приваблива зовнішність і талант - Станіслава Боклана знають і люблять багато шанувальників кіно і театрального мистецтва.

Дружина і діти:

Раніше серіал "Папік" викликав справжній фурор у користувачів мережі. Багато хто очікував його виходу і, судячи з усього, телепроект не підкачав (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За сюжетом, вже немолодий актор, який опинився на старості років незатребуваним і нікому непотрібним, вирішує покінчити з собою. Але перед цим важливим кроком хоче ще трохи насолодитися життям, останній ривок. Чоловік йде в барбершоп, де його приводять в порядок, а потім в нічний клуб. Тут-то його і помічає юна красуня, мисливиця на "папіків"... Історія обіцяє бути яскравою, з іскрометним гумором і оригінальними сюжетними поворотами.

Коментуючі високо оцінили гру акторів, зокрема виділили Боклана, назвавши його "крутим".

"Боклан - це дуже кльовий артист, 95 кварталу за серіал - респект 🤗"

"Серіал про сьогоднішніх дівчат, що готові за гроші до діда лягти в першу ніч! Смішний серіал"

"Це просто шикарний серіал! Є дуже смішні моменти. Я у захваті! Чіпляє з першої хвилини. Дуже подобається! З нетерпінням чекаю наступну серію!