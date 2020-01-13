Дружина онука російської примадонни Алли Пугачової, Олена Краснова, опублікувала досить відверте фото

Відомо, що дружина Микити Преснякова є моделлю, пише Рoliteka.net. Дівчина опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в одному купальнику.

Красуня позувала, мабуть, недавно скупавшись - її волосся, тіло і сам купальник були мокрими. Олена посміхнулась, піднявши до неба голову. Модель прикрила очі, ніби від задоволення.

На фото помітні красиві вигини моделі, пружний прес і молочні залози. Виглядає невістка Пугачової шикарно.

В пості зірка вказала геолокацію, тим самим розповівши, що знаходиться на Балі.

"Найулюбленіше місце на землі 🦎🌴 В цей раз вирішили трохи урізноманітнити відпочинок і відвідати два готелі. Спочатку зупинилися в Убуді, природа тут заворожує! Готель розташований в серці джунглів🎋

Ну а наступна зупинка за традицією Нуса Дуа💚 Там вже будемо плавати в океані і багато серфити 🏄🏼‍♀️🤪", - написала красуня.

За 40 хвилин пост Олени зібрав понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Уау от це так , шо за амазонка", "Красуня❤️", "Божечки 🔥", "Най най 🔝", "Красуня!", "Молодці, у батьків не просять - самі на відпочинок заробляють", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на недавніх особистих фото - чоловік і дружина Преснякови постали в зимових "вбраннях". Але Альона під вельми, візуально здається щільним светр, забула надягти бра.

Одяг так ефектно підкреслив анатомічні особливості грудей дівчини, що шанувальники тут же "заспівали" про привабливість зірки мережі у дівоцтві Краснової, на адресу пари - у коментарях було всього кілька типових побажань "всього найкращого родині у новому році".

Раніше ми писали, що дружина онука Алли Пугачової опублікувала нове фото з чоловіком.

На знімку молода красива пара з'явилася в святкових образах.

Так, Олена одягла червону сукню з глибоким декольте. Її образ доповнили красиві і незвичайні сережки, а також лекгкий макіяж зі стрілками на очах. Дівчина позувала яскраво посміхаючись. При цьому чоловік Альони, Микита, знаходився позаду неї і обіймав кохану за талію.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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