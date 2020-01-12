Український артист Андрій Данилко, відомий за псевдонімом Вєрка Сердючка, здивував виглядом в звичайному житті

Виконавець погодився сфотографуватися "без підготовки" зі звичайним хлопцем, ймовірно, студентом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram mirosh davidovich.

Так на нових опублікованих кадрах чоловіки позують в обнімку, Андрій Данилко весь у чорному - пальто, штани, кашкет. Біля нього хлопець у куртці. Артист ледь посміхається, а ось автор фото - практично на всі "32":

«Андрій Михайлович, спасибі за дитинство🤩! КРАЩИЙ👏⭐👏», - підписав автор свій знімок.

Варто відзначити, що Данилко на знімку здався дещо блідим - його вигляд не можна назвати хворобливим, але все ж таки він - "не рум'яний".

Нагадаємо також, Андрій Данилко вперше за тривалий час записав нову пісню.

На Youtube з'явився запис нової пісні артиста під назвою «Make It Rain Champagne».

Після тривалого творчої та авторської перерви – практично 6 років – танцювальний трек був явлений публіці. Публіка виявилася вдячною, і вже через добу після публікації, шанувальники буквально обсипали виконавця компліментами:

«Шикарний хіт, що одразу тягне підспівати та покружляти! Сподіваюся побачити багатий кліп з голими самцями під бризками шампані!!!!! Люблю-обнімаю, спасибі за настрій))))»

«абсолютно новий рівень, браво!!»

«Чітка пісня)»

«Легенда повернулася!»

«Господи, як я цього чекала😍😍😍»

Як відомо, прем'єра поза мережею відбулася раніше - Вєрка Сердючка представила пісню під час «Вечора прем'єр з Катериною Осадчою». Вже тоді публіка вибухнула в захваті і двічі під час концерту кликала Данилка та його команду з виходом на біс.

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