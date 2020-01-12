Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська вразила відвертим фото
Як повідомляє Politeka.net, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, але з такою матусею, як Слава - не засумуєш.
Так на новому опублікованому кадрі відома співачка позує в буквальному сенсі слова догори ногами. На зірці мережі і сцени відкритий роздільний купальник, а також легка накидка за типом туніки - Слава стоїть на руках біля стіни, при цьому її "халатик" впав їй на голову.
За словами Слави, хтось із її малюків порадив їй качати попу, так як вона у неї "велика".
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Шанувальників Слави знімок дуже потішив - вони пишуть, що співачка "весела матуся", "красуня" та інші компліменти на адресу руденької з "НеАнгелів".
Раніше співачка вирішила насмішити своїх шанувальників написом до знімка і підписала своє пляжне фото знаменитим хештегом в Instagram.
"Сказочноебали, і штори знадобилися", - підписала Слава Камінська свій знімок.
Багато користувачів мережі сприйняли її жарт на ура, інші коментатори захопилися зовнішністю Слави Камінської.
"Богиня", "не можу 😂😂😂", "Казкове Балі", "Клас! Люблю це відчуття, коли у нас холодно, а ти кайфуєш )", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Це просто 5)))) я теж завжди так його називаю 😂 Щасливого Різдва на красивому пляжі 🔥", "Краще не пиши такий хештег, з першого разу не так прочитала😂💖".
Також раніше повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", поділилася коротким роликом, де вона без одягу.
На кадрах Слава позує тільки в одному рушник, який замотала голову після прийому ванни. Камінська зауважила, що дісталася "Казкове Балі". Співачка показала себе до грудей і завдяки цьому нічого не видно.
Нагадаємо, чоловік Слави Камінської «спотворив» пацієнтку, складно повірити в таке перевтілення.
Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж.
Також Politeka писала, що Слава з «Неангелів» показала «тичинки»