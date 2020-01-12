Винуватицю ДТП з Ренатою Литвиновою затримали і допитали
Як з'ясувалося, за кермом автомобіля, що збив знамениту російську актрису Ренату Литвинову, перебувала 28-річна дівчина по імені Ольга Чуйко. ДТП сталася в неділю, 12 січня, на Тверському бульварі в Москві.
Дівчину-водія автомобіля «Мерседес» затримали правоохоронці. За фактом ДТП ДАІ проводить перевірку.
Затримана визнала, що дійсно збила актрису, проте та сама пішла з місця аварії. Чуйко запевняє, що зірка виглядала п'яною.
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Відомо, що у Литвинової були пошкоджені рука і нога, однак вона відмовилася від медичної допомоги і пішла. За останніми даними, актриса так і не звернулася за медичною допомогою.
Тим не менш водія оштрафували на 2 тисячі рублів за непропуск пішохода.
Крім того, сама Литвинова вперше прокоментувала інцидент. На своїй сторінці в Instagram актриса запевнила, що з нею все в порядку.
«Зі мною вже все гаразд, мене дійсно на пішохідному переході збила машина, яка абсолютно не збиралася зупинятися. Доктор Теймур Кулієв надав мені необхідну допомогу і зашив підборіддя. Мене збили на дорозі в салон після пробіжки - я була абсолютно твереза, всупереч інформації в ЗМІ) єдине, що я сказала дівчині, яка була за кермом «Як Вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, адже у мене сьогодні День народження», - написала зірка.
Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Литвинова в свій 53-й день народження прогулювалася по центру Москви, коли її збила машина. Фатальний момент стався, коли вона проходила ресторан Макдональдс. Там і стався наїзд.
Під час наїзду актриса отримала травми. ЗМІ повідомляють, що у Литвинової постраждали дві кінцівки: рука і нога.
Зазначимо, що Рената Муратовна Литвинова — радянська і російська актриса театру і кіно, кінорежисер, сценарист, телеведуча. На її рахунку більше тридцяти кінокартин. Також вона з 2005 по 2011 рік зняла кілька музичних кліпів для співачки Земфіри. Є рекламним обличчям багатьох брендів.
12 січня їй виповнилося 53 роки.
Нагадаємо, Земфіра відкрила всю правду про кохання з Литвиновою.
Як повідомляла Politeka, дочка Ренати Литвинової вразила шанувальників пікантним фото.
Також Politeka писала, що юна дочка Литвинової вразила своєю красою.