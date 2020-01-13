Дружини принців Вільяма і Гаррі, Кейт Міддлтон і Меган Маркл відповідно, завжди знаходяться в центрі уваги

Нещодавно герцоги Сасекські заявили про складання з себе повноважень, після чого розкрилися подробиці відносини між Кейт і Меган.

Як виявилося, дружини принців розмовляли між собою приблизно півроку тому. Спілкування припинилося після того, як Меган і Гаррі пішли з сімейного чату Whatsapp, пише Sunday People з посиланням на своє джерело.

Варто відзначити, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон бачили разом під час фінального матчу турніру Уїмблдону. Герцогиня Кембриджська постійно нахилялася до Сасекської, щоб підтримати розмову. При цьому було помітно, що Маркл налаштована не дуже дружелюбно.

На даний момент герцоги Сасекські найбільше спілкуються з Елтоном Джоном, з яким вони розмовляють практично кожен день.

Відомо, що Меган і Гаррі прийняли рішення про відмову від своїх обов'язків самостійно, а співак підтримав їх.

Нагадаємо, Єлизавета II дуже засмутилася, дізнавшись новину про складання Гаррі і Меган повноважень, тому 13 січня в маєтку Сандрингем пройдуть сімейні збори.

На заході будуть присутні принци Чарльз Вільям, а також самі винуватці - герцоги Сасекські. До речі, Меган Маркл зараз виїхала з країни, але повернеться для цього випадку.

Підкреслимо, пара повідомила, що створить власну благодійну організацію і буде жити не тільки у Великобританії, але і в Північній Америці.

Раніше ми писали, що стало відомо, як реагує на ситуацію з відмовою від королівських привілеїв Меган Маркл і принца Гаррі його брат принц Вільям.

Його дуже засмучує те, що він вже не так, як раніше, близький з братом Гаррі, повідомляє британська газета Times з посиланням на друга Вільяма.

Принц зазначив, що тепер між ними з братом немає такого єднання, як раніше, що тепер вони "окремі одиниці".

Нагадаємо також, що принц Гаррі посварився з давнім другом Девідом Бекхемом через дружину Меган Маркл, яка накинулася на світську левицю Вікторію Бекхем. Остання нібито злила багато інформації про Меган пресі.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.