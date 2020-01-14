Гімнастка і фіналістка шоу "Танці з зірками 2019", Анна Різатдінова, позувала у цікавій локації

Зірка з'явилася в двольно скромному образі, але окрім природної краси Анни, фото в ній привернуло увагу розкішним видом з вікна, пише Рoliteka.net.

Так, Різатдінова сиділа, по всій видимості, на дивані. На ній були білий топ, піджак, джинси і черевики. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру і виставивши руки вперед. На пальці і зап'ясті зірки можна розглянути гарні прикраси.

Позаду гімнастки було велике вікно, з якого видно дахи інших будівель.

В пості знаменитість написала притчу про змію та чоловіка, який врятував її з вогню. Незважаючи на те, що змія вкусила свого спасителя, він все одно допоміг їй.

«Натура рептилій — кусати, але це не повинно змінювати мою натуру — допомагати». Не змінюйте своєї сутності тільки тому, що хтось поранив вас. Не втрачайте свого доброго серця, але навчитеся приймати запобіжні заходи… 🤝", - написала дівчина.

За дві години пост Анни зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Классс🔥Аня, Ви - натхнення!!!❤️", "складно іноді 😔", "Спасибі за такі потрібні слова, ой як не хочеться що б серце перетворювалося на камінь🙄❤️", "шикарний Вид з вікна!)))", "👍дуже цікаве висловлювання", "красуня)", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова показала, як займається спортом.

Красуня застигла в декількох позах йоги, навіть ставши на голову і переплітаючи стрункі ніжки.

Фігура учасниці шоу дуже приваблива: підтягнутий живіт, пружні сідниці і накачані ноги - у цьому образі все ідеально.

Тіло виглядає краще в спортивному чорному вбранні - обтягуючих топі і шортах. Завершили образ гімнастки стильні аксесуари.

Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова показала в камеру свій подарунок.

Гімнастка позувала в чорній міні-сукні, яка підкреслила її красиву фігуру. Хвилясті локони і непомітний макіяж доповнили образ красуні.

Анна перебувала в руках з подарунком біля новорічної ялинки.

"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - підписала пост Різатдінова.

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