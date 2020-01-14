Гімнастка і фіналістка шоу "Танці з зірками 2019", Анна Різатдінова, позувала у цікавій локації
Зірка з'явилася в двольно скромному образі, але окрім природної краси Анни, фото в ній привернуло увагу розкішним видом з вікна, пише Рoliteka.net.
Так, Різатдінова сиділа, по всій видимості, на дивані. На ній були білий топ, піджак, джинси і черевики. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру і виставивши руки вперед. На пальці і зап'ясті зірки можна розглянути гарні прикраси.
Позаду гімнастки було велике вікно, з якого видно дахи інших будівель.
В пості знаменитість написала притчу про змію та чоловіка, який врятував її з вогню. Незважаючи на те, що змія вкусила свого спасителя, він все одно допоміг їй.
Полякова втратила сором і віддалася "голому ковбою": "Що ти робиш?!"
Сєдокова показала, що приховує під вільними кофтами в спортзалі: "А форми не ті!"
Дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка: особисті кадри
Погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними: точний прогноз
«Натура рептилій — кусати, але це не повинно змінювати мою натуру — допомагати». Не змінюйте своєї сутності тільки тому, що хтось поранив вас. Не втрачайте свого доброго серця, але навчитеся приймати запобіжні заходи… 🤝", - написала дівчина.
За дві години пост Анни зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.
"Классс🔥Аня, Ви - натхнення!!!❤️", "складно іноді 😔", "Спасибі за такі потрібні слова, ой як не хочеться що б серце перетворювалося на камінь🙄❤️", "шикарний Вид з вікна!)))", "👍дуже цікаве висловлювання", "красуня)", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова показала, як займається спортом.
Красуня застигла в декількох позах йоги, навіть ставши на голову і переплітаючи стрункі ніжки.
Фігура учасниці шоу дуже приваблива: підтягнутий живіт, пружні сідниці і накачані ноги - у цьому образі все ідеально.
Тіло виглядає краще в спортивному чорному вбранні - обтягуючих топі і шортах. Завершили образ гімнастки стильні аксесуари.
Раніше ми писали, що Ганна Різатдінова показала в камеру свій подарунок.
Гімнастка позувала в чорній міні-сукні, яка підкреслила її красиву фігуру. Хвилясті локони і непомітний макіяж доповнили образ красуні.
Анна перебувала в руках з подарунком біля новорічної ялинки.
"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - підписала пост Різатдінова.
Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"
А ще Politeka писала, що улюблениця Ями засвітила свою гордість в пікантній позі: "Підпалила всіх"
Також Politeka повідомляла, фаворитка Ями з "Танців з зірками" показала все, чим нагородила її природа: "Ідеальна"