Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася новими фото, як вона проводить час в Парижі

На знімку знаменитість позує в білому светрі, а в руці тримає малину. При цьому Софія зробила губки "качечкою". Внучка Ротару сидить за столом в ресторані, поруч можна побачити чашки кави, келихи води, а також тарілку малини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли зробити кілька коментарів під фото:

"Малина з вершками))) Боже, як же це смачно!", "Вау,як ніжно і смачно)", "Шикарний білий... Малинки захотілося", "Сонечка сама як ягідка! Великого Вам щастя!", "Яка милота) Краса)", "Красуня - наша,наелас

ь?))", "Яка ж ти мила".

Раніше ми повідомляли, що довгонога красуня Соня Євдокименко - внучка легендарної Софії Ротару - покрасувалася при світлі дня і мінімум макіяжу.

Модель і онука своєї знаменитої бабусі дорослішає і коли симпатичної білявої дівчинки перетворилася на справжню красуню.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина красується з світлому вбранні - на ній штани, светр, джинси або накидка, волосся артистка присобрала і ефектно на знімку дивиться в сторону. Зимовий антураж навколо Соні нагадав її шанувальникам казку-мультик про "Снігову королеву".

Повідомлялося, що онука Ротару вперше показала обличчя свого коханого.

Так на нових кадрах, артистка, яка раніше показувала свого, ймовірно, бойфренда зі спини, зараз зважилася показати хлопця поблизу. На фото молоді люди виглядають щасливими, Соня в підписі до фото закликала всіх радіти, "сяяти" і посміхатися.

Шанувальники Соні визнали її бойфренда "симпатичним", деякі написали, що він "красунчик", єдине що - чоловік був у щільній сонцеза чорного кольору, тому його на фото видно, скажімо так, неповністю.

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