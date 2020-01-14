Супермодель Кендалл Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, вразила фотографією без зубів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Кайлі Дженнер в Instagram.

Сестра Кендалл, Кайлі Дженнер, і за сумісництвом наймолодша мільярдер у світі, опублікувала архівний кадр з сестричкою. На ньому Кендалл зображена маленькою, близько 7 років. Фото однією з найкрасивіших моделей світу Кендалл Дженнер з дитинства розлетілося по мережі і зібрав кілька мільйонів відміток «мені подобається».

Як відомо, 24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності. А знімок, де вона без зубів – це велика рідкість. Кайлі Дженнер, може, і хотіла посміятися з сестри, але, скоріше за все, їй це не вдалося. Адже Кендалл написала в коментарях під цим фото, що нудьгує по сестрі.

«Тепер, якщо вона опублікує свою фотографію, не кажіть потім нічого», – натякнули в коментарях, що Кендалл Дженнер може помститися сестрі подібним фото.

У коментарях також відзначили, що в дитинстві у Кендалл був зовсім інший ніс, він мав більше крила і іншу форму. Зараз же носик Кендалл Дженнер рівний і акуратний.

«Омг, так мило», «Мій тато вирвав у мене всі тимчасові зуби зубною ниткою», «Малятко», «Боже, що сталося з її носом?», «Кендал попрацювала з носом», «вона сумує за Кендалл або відсутнім зубах…», «Так мило, вона в порядку? ❤️😳», «Я вже чую ці гнівні повідомлення від Кендалл😂», – жартують в мережі.

Нагадаємо, що на попередньому фото Кендалл позує в одних трусах і вільному топі. По всьому його зовнішньому вигляду можна визначити, що вона тільки що прокинулася і встала з ліжка. На тлі її можна побачити не застелене ліжко готелю.

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